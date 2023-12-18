Bloomberg: средства Пентагона для Украины закончатся 30 декабря

В Пентагоне предупредили Конгресс, что без его одобрения дополнительного финансирования для Украины, помощь для Киева закончится 30 декабря.

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В Пентагоне предупредили, что без одобрения Конгрессом США выделения дополнительных средств для оказания помощи Украине, средства закончатся 30 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, отвечающего за финансовые вопросы ведомства.

Отмечается, что 15 декабря чиновник сообщил членам Конгресса о тратах последних 1,07 миллиона долларов на новые вооружения для восполнения арсеналов США. По словам Маккорда, после того, как этот план будет реализован, у министерства закончатся возможности для финансирования военной помощи Украине. По прогнозам Пентагона, это случится 30 декабря.

Ранее в Пентагоне заявили, что США придется выбирать между своей боеготовностью и помощью Киеву. По словам официального представителя Пентагона, сейчас у Вашингтона есть 4,4 миллиарда долларов для Украины и только миллиард на восполнение собственных запасов.