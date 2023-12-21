Блинкен заявил, что 90% выделяемой Киеву помощи оседает в США

Госсекретарь США заявил, что до 90 процентов выделяемой помощи в области безопасности остается в самих США.

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В Госдепартаменте США прокомментировали поставки оружия киевским властям, уточнив, что большая часть выделяемых Конгрессом для Украины средств тратится внутри страны.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что таким образом оказывается поддержка бизнесу и рабочим в Соединенных Штатах. По его словам, до 90 процентов этих средств для Украины остается внутри США.

«90% помощи в области безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в Штатах. Она пошла на пользу американскому бизнесу, работникам и сообществам, укрепила оборонно-промышленную базу нашей страны», - процитировал RT Блинкена.

Как сообщалось 20 декабря, демократы и республиканцы надеются, что смогут в начале 2024 года договориться о мерах по выделению помощи Киеву, а также решить вопрос безопасности на южной границе США.

Седьмого декабря Сенат США заблокировал выделение Украине свыше 61 миллиарда долларов. Президент Джо Байден предлагал Конгрессу США голосовать за совместный пакет на 105,85 миллиардов долларов, из которого планируется выделить денежные средства и Тель-Авиву в размере 14,3 миллиарда долларов.