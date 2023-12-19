Авианосец США «Эйзенхауэр» прибыл к югу от Йемена для защиты Красного моря

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Спутник Sentinel 2 Европейского космического агентства сделал снимки, на которых был виден американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower в районе Красного моря. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News.

Согласно информации со спутника, авианосец находится в 188 километрах к юго-востоку от входа в Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем, к югу от Йемена. Помимо авианосца ВМС США, в красноморской зоне находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского Королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении США начать многонациональную операцию «Страж процветания» по защите акватории Красного моря от агрессии йеменских хуситов. Данные о том, корабли каких стран примут участие в операции, пока не раскрываются, однако в издании Bild 16 декабря появилась информация, что Германия планирует отправить в южную часть Красного моря фрегат F221 Hessen в начале следующего года для защиты торговых судов.

Ранее лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что хуситы будут атаковать любые связанные с Израилем торговые суда в поддержку палестинских группировок в секторе Газа. Мятежники уже совершили несколько атак по торговым судам, включая либерийский контейнеровоз Al Jasrah, на котором возник пожар после попадания хуситской ракеты.