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AP: в судно Либерии попала ракета, пущенная повстанцами со территории Йемена

Елизавета Кондрикова
17:05 15.12.2023
В результате атаки один контейнер упал за борт, о пострадавших не сообщается.
AP: в судно Либерии попала ракета, пущенная повстанцами со территории Йемена
© Фото: hwo, imageBROKER.com, Global Look Press
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На либерийском контейнеровозе Al Jasrah загорелся пожар после попадания ракеты, пущенной повстанцами со стороны контролируемого мятежниками-хуситами Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). 

«Снаряд попал в левый борт судна, и в результате удара один контейнер упал за борт», - цитирует RT сообщение частной разведывательной фирмы Ambrey, источника агентства AP. 

Происшествие произошло в пятницу в Красном море, предположительно, были пущены сразу две ракеты. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в итоге этой атаки.

В агентстве уточняют, что удары со стороны Йемена, по словам хуситов, направлены на то, чтобы положить конец израильскому наступлению на сектор Газа. Скорее всего причиной является тот факт, что материнская компания, которой принадлежит судно, сотрудничала с Израилем.

Сообщается, что это делается на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за палестино-израильского обострения. Удар по судну под флагом Либерии - это не единственная ракетная атака со стороны йеменских хуситов. Во вторник 12 декабря был поражен норвежский химический танкер, судно предназначалось для перевозки опасных химических веществ.

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