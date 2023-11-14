В стране и мире Лидер йеменских хуситов пообещал атаковать корабли Израиля в Красном море Ян Брацкий На прошлой неделе йеменские мятежники атаковали баллистическими ракетами военные объекты ЦАХАЛ на юге Израиля. © Фото: Mohammed Mohammed, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, чтобы поддержать палестинские группировки в секторе Газа. «Наши глаза открыты для постоянного наблюдения и поиска любого израильского корабля в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и водах, которые граничат с йеменскими <...> Мы будем искать его корабли и без колебаний атакуем их», - цитирует заявление лидера хуситов телеканал «Аль-Масира». Ранее хуситы заявляли о неоднократных ракетных атаках на юге Израиля. Так, в минувший четверг, йеменские мятежники нанесли удар баллистическими ракетами по военным объектам ЦАХАЛ в Эйлате. Представитель группировки Яхъя Сариа заверил, что удары достигли своих целей, причинив военным объектам Израиля серьезный урон. Экспертное мнение и аналитика