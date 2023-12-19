Захар Прилепин рассказал, что обязан написать повесть о погибшем при покушении друге

Писатель пока не готов изложить на бумаге все, что он думает о погибшем друге, но чувствует, что должен это сделать.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Писатель Захар Прилепин рассказал, что о его друге и напарнике Александре Шубине с позывным «Злой» следует написать повесть. Шубин погиб при взрыве автомобиля, в котором он с Прилепиным ехали по поселку в Нижегородской области. О последней встрече с Шубиным писатель рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Он был моим адъютантом, мои охранником, другом, помощником. Мы были неразлучны. Он приехал с утра, был немножко на нервах - я подумал, что он нервничает из-за того, что у него скоро свадьба, они с невестой купили себе кольца 4 мая. Он уже садился за руль, я говорю - Саш, садись на пассажирское место, я поведу. Съездили, дочку высадили и уже на обратной дороге произошел взрыв... Я сразу понял, что меня подорвали. Увидел Сашу рядом, вывороченного наизнанку, понял, что он погиб», - рассказал писатель.

Прилепин признался, что пока не может найти подходящих слов, чтобы изложить на бумаге историю Александра. Однако он чувствует, что должен это сделать, как и многие русские писатели до него, которые писали о героях войн.

«Когда я думаю о Саше, о человеке, который погиб рядом со мной - я не готов в какой-то повествовательной форме написать о нем, повесть о Злом. Я не нашел пока ни этой интонации, ни тех слов. С другой стороны, я чувствую обязанность - я буду еще жить какое-то время, а потом скажу: "Саш, я был так огорчен, что ничего про тебя не написал". Ну напиши, найди слова! В конечном итоге, русские писатели находили слова для всего. И мы обязаны найти слова, музыку, кисть и написать об этих удивительных людях», - рассказал Прилепин.

Также в эфире программы Прилепин рассказал, что человек, совершивший на него покушение, следил за писателем в течение года. Писатель видел террориста несколько раз и подозревает, что его могли застрелить в зоне СВО.

Полное интервью с писателем Захаром Прилепиным смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.