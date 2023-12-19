В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захар Прилепин рассказал, что обязан написать повесть о погибшем при покушении друге

Алексей Курильченко
11:35 19.12.2023
Писатель пока не готов изложить на бумаге все, что он думает о погибшем друге, но чувствует, что должен это сделать.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Писатель Захар Прилепин рассказал, что о его друге и напарнике Александре Шубине с позывным «Злой» следует написать повесть. Шубин погиб при взрыве автомобиля, в котором он с Прилепиным ехали по поселку в Нижегородской области. О последней встрече с Шубиным писатель рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Он был моим адъютантом, мои охранником, другом, помощником. Мы были неразлучны. Он приехал с утра, был немножко на нервах - я подумал, что он нервничает из-за того, что у него скоро свадьба, они с невестой купили себе кольца 4 мая. Он уже садился за руль, я говорю - Саш, садись на пассажирское место, я поведу. Съездили, дочку высадили и уже на обратной дороге произошел взрыв... Я сразу понял, что меня подорвали. Увидел Сашу рядом, вывороченного наизнанку, понял, что он погиб», - рассказал писатель.

Прилепин признался, что пока не может найти подходящих слов, чтобы изложить на бумаге историю Александра. Однако он чувствует, что должен это сделать, как и многие русские писатели до него, которые писали о героях войн.

«Когда я думаю о Саше, о человеке, который погиб рядом со мной - я не готов в какой-то повествовательной форме написать о нем, повесть о Злом. Я не нашел пока ни этой интонации, ни тех слов. С другой стороны, я чувствую обязанность - я буду еще жить какое-то время, а потом скажу: "Саш, я был так огорчен, что ничего про тебя не написал". Ну напиши, найди слова! В конечном итоге, русские писатели находили слова для всего. И мы обязаны найти слова, музыку, кисть и написать об этих удивительных людях», - рассказал Прилепин.

Также в эфире программы Прилепин рассказал, что человек, совершивший на него покушение, следил за писателем в течение года. Писатель видел террориста несколько раз и подозревает, что его могли застрелить в зоне СВО.

Полное интервью с писателем Захаром Прилепиным смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
Авианосец США «Эйзенхауэр» прибыл к югу от Йемена для защиты Красного моря
03:44 В стране и мире
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111
00:55 В стране и мире
Пентагон заявил, что начинает операцию по защите акватории Красного моря
22:48 Армия
Видео
Шойгу поручил позаботиться о родственниках погибшего бойца Романа Рудакова
21:55 В стране и мире
Сердечный приступ мог стать причиной смерти «пухляша» Дмитрия Красилова
Популярное
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.