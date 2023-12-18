Египет потерял $30 млн за день из-за атак йеменских хуситов в Красном море

Атака на нефтяной танкер и контейнеровоз, произошедшая сегодня, далеко не первая. С самого начала боевых действий Израиля в Газе йеменские хуситы пытаются парализовать израильскую экономику, препятствуя проходу судов в Красном море.

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Йеменские хуситы атаковали норвежский танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara. По этим кораблям в Красном море они выпустили ракеты. На фоне новых атак о прекращении перевозок нефти по красноморскому маршруту объявила крупная британская компания BP («Би-Пи»). К берегам Йемена направляется американский авианосец «Нимиц», и мировая пресса не исключает скорого начала военной операции США против хуситов.

Капитаны 55 сухогрузов, которые завтра планировали пройти через Суэцкий канал, сегодня объявили, что пойдут из Индийского океана в Средиземное море в обход Африки. Только один Египет за день потерял $30 млн, по $500 тысяч за транзит корабля. Это все - последствия атак йеменских хуситов на сухогрузы, следующие в Израиль. На рынках морских перевозок паника, а ведущие бизнес СМИ предрекают новый логистический кризис.

На Красное море приходится более 20% международной контейнерной торговли и около 10% мировой перевозки нефти. Теперь большинство кораблей будут идти в обход через африканский мыс Доброй Надежды, что значительно замедлит перевозки.

«Примерно 10% перевозок нефти под угрозой - с рынка убирается предложение, цена растет, насколько - покажет длительность кризиса, какой объем будет снят с рынка, все это повлияет на рост цен», - комментирует Андрей Марголин, доктор экономических наук, заслуженный экономист России.

Атаки на сухогрузы со стороны йеменских хуситов начались еще в ноябре, в ответ на начало наземной операции Израиля в секторе Газа. Автовоз Galaxy Leader стал первым сухогрузом, который захватили силой. Десант высадился с вертолета и арестовал экипаж. Сейчас он стоит как трофей, символизирующий маленькую победу над Израилем. Туда ежедневно водят целые экскурсии. Сегодня же двумя самолетами морской авиации хуситов атакованы норвежский нефтяной танкер Swan Atlantic и контейнеровоз Clara. Йеменцы рассчитывают парализовать Израильскую экономику.

«Экономика Израиля основана на морском транспорте. Действия йеменских вооруженных сил сбило с толку все американские и сионистские расчеты», - пояснил бригадный генерал Муджиб Шамсан.

За ноябрь и декабрь в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, помимо сегодняшних двух судов, хуситы напали на 17 сухогрузов. Два корабля Galaxy Leader и Central Park взяты на абордаж. Пять атакованы дронами, два ракетами. Еще один контейнеровоз Al Jasrah, идущий под флагом Либерии, поражен неустановленным снарядом. Четырем танкерам приказано повернуть в сторону Йемена. Еще три судна в конце ноября взяты под прицел как подозрительные у входа в Баб-эль-Мандебский пролив.

Подробнее о ситуации на Красном море смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Дегтярева.

Ранее сообщалось об атаке йеменских хуситов по норвежскому танкеру, который вез нефть в Израиль. Вооруженные силы Йемена заявили о своем намерении препятствовать проходу кораблей, направляющихся в порты Израиля.