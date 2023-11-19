ЦАХАЛ назвал «событием глобального уровня» захват хуситами судна в Красном море

По информации представителя израильской армии, корабль направлялся в Индию из Турции с международным гражданским экипажем.

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ отреагировала на захват йеменскими хуситами-повстанцами корабля Galaxy Leader в Аденском заливе Красного моря со ссылкой на представителя армии.

«Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена на юге Красного моря является очень серьезным событием глобального уровня», - сказано в пресс-службе ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По его словам, корабль направлялся в Индию из Турции с международным гражданским экипажем. Это не израильский корабль, а на борту не было израильтян, уточняется в сообщении.

На борту захваченного грузового судна, как говорилось ранее, находилось 22 человека.

Мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения. Йемен уже предпринимал попытки атаки ракетами или беспилотниками кораблей в Красном море, с целью поддержки палестинских группировок в секторе Газа. Перехваты происходят на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.