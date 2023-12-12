Белый фосфор и атаки кораблей: как выходит за границы конфликт Израиля и ХАМАС

Все чаще ЦАХАЛ наносит удары по территории Ливана, а йеменские хуситы атакуют корабли, идущие в израильские порты.

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Израиль применил снаряды с белым фосфором при обстреле южного Ливана. Об этом сообщили арабские СМИ. ЦАХАЛ продолжает операцию и в секторе Газа, где наземные силы после штурма дома командира ХАМАС нашли планы вторжения в Израиль седьмого октября. Военные обнаружили документы и компьютеры с секретными данными.

На севере Израиля «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные ливанской Хезболлой. Часть из них достигают цели и поражают военные объекты. Процесс расширения палестино-израильского конфликта не удалось остановить. Обмен ударами пришелся и на сирийскую территорию, но больший кризис все же у границ с Ливаном. В небе отпечатки густого едкого белого дыма, характерного для снарядов, начиненных белым фосфором - так арабская пресса описывает израильский обстрел южного Ливана. Американские журналисты WP в своем расследовании утверждают, что запрещенное Женевской конвенцией оружие - не фейк.

«Израиль в октябре применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором при атаке южных границ Ливана, в результате которого ранения получили, по меньшей мере, девять мирных жителей», - сообщает WP.

И тут к месту вспомнить, как американцы, в свое время резко осуждали сирийского президента за якобы применение ракет с белым фосфором, факт который так и не удалось доказать, а теперь же представитель Белого дома Джон Кирби открытым текстом говорит о пользе химоружия.

«Белый фосфор имеет законное военное применение с точки зрения освещения и задымления для сокрытия передвижения. И очевидно, что каждый раз, когда мы поставляем подобный тип вооружений другим странам, мы ожидаем, что они будут использоваться в соответствии с законными целями», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Официальный Тель-Авив свою причастность пока не подтверждает, однако военную доктрину ужесточает: и ставит ультиматум уже не палестинцам, а правительству Ливана, обещая через 48 часов начать наземную операцию на его территории. В ответ Хезболла заявляет о готовности открывать огонь по любому израильскому солдату или поселенцу у ливано-израильской границы. В конфликт уже втянуты и европейцы. Йеменские хуситы после нескольких предупреждений нанесли удар по норвежскому танкеру, который вез нефть в Израиль, обещают при необходимости повторить.

«Вооруженные силы Йемена без колебаний нанесут удар по любому кораблю, который нарушает правила. Вооруженные силы Йемена подтверждают, что они продолжают препятствовать проходу кораблей, идущих под всеми флагами в израильские порты», - приводит АР слова бригадного генерала, представителя йеменских хуситов Яхья Сари.

И даже такое опасное развитие событий полностью игнорируется Вашингтоном. На очередном Совбезе ООН по израильскому вопросу США наложили вето на резолюцию о прекращении боевых действий. Мировые соглашения не в приоритете Госдепа.

«Мы считаем, что может быть найдено военное решение для устранения руководства и боевиков ХАМАС. Да, у нас есть разногласия по этому вопросу с некоторыми государствами, иногда очень серьезные, но все страны, которые стремятся найти решение этого конфликта, говорят, что хотят видеть Америку вовлеченной в этот процесс», - высказался представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Америка действительно активно вовлечена в милитаризацию Тель-Авива, а накануне Джо Байден пообещал отправлять оружие до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен. Но стоит ли воспринимать всерьез заявления президента, который вновь воскрешает своих умерших родственников.

«После 7 октября мой отец.. отец вернулся в кибуц чтобы спасти то, что осталось от его дома. Разрушенный дом, в котором он прятался со своими женой и дочерью 20 часов, находился по соседству с домом его сына, которого жестоко убили. Он забрал из пепла то, что смогло уцелеть - менорат. Мы выставили его в фойе Белого дома, как символ еврейского народа, который выжил, восстановится и будет процветать», - сказал президент США Джо Байден.

Адекватная дипломатия по ближневосточному кризису ведется совсем другими силами. После интенсивных переговоров российского лидера с арабскими партнерами, западные СМИ признали, что Владимир Путин за три дня добился результатов на палестино-израильском треке, в то время как США достигают этого за месяц. Египетские дипломаты просят содействия своих и катарских властей в продвижении новой сделки по освобождению заложников. По данным Al Arabiya, переговоры по обмену пленными между Израилем и ХАМАС могут начаться на следующей неделе.