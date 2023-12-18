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Экс-разведчик Риттер заявил о планах США развязать еще одну войну

Елизавета Егорова
16:49 18.12.2023
Скотт Риттер осудил решение США, которые тратят на оборону триллион долларов в год, напасть на «обнищавщее» государство Йемен.
Экс-разведчик Риттер заявил о планах США развязать еще одну войну
© Фото: Mohammed Mohammed, XinHua, Globallookpress
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Соединенные Штаты готовятся к началу вооруженного конфликта с хуситами. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

«Сегодня утром я узнал о том, что моя страна, Соединенные Штаты Америки, готовится развязать войну против Йемена», - цитирует Sputnik слова Риттера.

Бывший разведчик подчеркнул, что Йемен - это «обнищавщее» государство, большая часть населения которого нуждается в гуманитарной помощи, а США - это сверхдержава, чьи расходы на оборону достигают триллиона долларов в год.

Риттер считает, что решение Америки начать войну не приведет ни к чему хорошему.

Ранее стало известно, что в США рассматривают возможность нанесения ударов по военным объектам хуситов в Йемене. Обсуждение этого было вызвано участившимися нападениями на корабли различного назначения в Красном море.

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