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Третий украинский дальнобойщик умер на польской границе

Ирина Егорова
08:11 17.12.2023
Мужчине, который почувствовал себя плохо, вызвали скорую помощь, но он скончался по дороге в больницу.
Третий украинский дальнобойщик умер на польской границе
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Число погибших украинских дальнобойщиков в очередях на украинско-польской границе достигло трех человек. О смерти сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает издание «Суспильне».

Сообщается, что мужчина стал плохо себя чувствовать в очереди перед контрольно-пропускным пунктом «Корчева» со стороны Польши, ему была вызвана скорая помощь, но он умер по дороге в больницу. Причина смерти водителя пока не называется.

Ранее заблокированные на пограничном пункте пропуска «Краковец - Корчев» украинские водители объявили голодовку с требованием пропуска большего числа грузовиков. Украинские водители пытались пойти на переговоры с польскими протестующими, но их не пропустила полиция. В очереди застряли около 3 000 грузовиков, а пробка растянулась на 35 километров. Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал происходящее на границе с Польшей катастрофой. 

Польские дальнобойщики блокируют КПП на границе с Украиной начиная с 6 ноября на фоне либерализации правил ЕС для украинских водителей, которые получили возможность въезжать в эти страны без получения коммерческих разрешений. При этом они перевозят не только гуманитарную помощь и военную технику, но и коммерческие грузы, утверждают местные водители. Аналогичные акции проходят в Венгрии и Словакии.

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