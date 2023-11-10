Пробка из фур на границе Польши и Украины растянулась на 40 км

Перевозчики из Польши, протестуя, перекрыли своими авто пункты пропуска. Они пропускают только по одному грузовику в час и разрешают проехать только легковому транспорту, автобусам, грузам гуманитарного и военного назначения.

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При въезде на Украину со стороны Польши образовалась огромная пробка из большегрузных фур. Очередь растянулась примерно на 40 километров. Среди ожидающих своей очереди грузовиков есть перевозящие как легковые автомобили и технику для сельского хозяйства, так и стройматериалы с мебелью.

По информации РИА Новости, в 40 километрах от польско-украинской границы дорога заблокирована припаркованными грузовыми автомобилями. Легковые авто не помещаются в своей полосе и вынуждены выезжать на встречную полосу. В свою очередь, встречный автомобильный поток съезжает на обочину. Все это создает хаос и нервную обстановку. Как отмечает представитель агентства, постоянно слышны звуковые сигналы. На месте работает полиция и спасатели, они устраняют последствия различных ДТП.

Один из сотрудников придорожной АЗС сообщил, что за сутки очередь существенно выросла и в то же время не двигается. Он добавил, что вчера обслуживал «тех же самых украинских водителей, что и сегодня».

Ранее сообщалось, что польские перевозчики заблокировали несколько КПП на границе с Украиной. На 6 ноября это были три пограничных перехода в Хребенном, Дорохуске и Корчеве. Среди их требований - ввести коммерческие разрешения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество, приостановить лицензии у компаний, которые появились на Украине после февраля 2022 года.

Участники протестной акции перекрыли дорогу своими автомобилями у пунктов пропуска. Они пропускают только автобусы, легковые авто, перевозящие животных грузовики, военную и гумпомощь для Украины.

Их действия обусловлены, по их словам, тем, что они не выдерживают конкуренции с украинскими коллегами, которые после зимы прошлого года получили льготные условия работы на европейском рынке. Местные польские власти согласовали и официально зарегистрировали эту акцию, она может продолжаться до 3 января 2024 года.