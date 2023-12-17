«Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Плановые мероприятия боевой подготовки способствуют проверке готовности личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

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В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты «Ярсов» выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования и охранения.

«Мы всегда должны быть готовы, мы всегда поддерживаем и совершенствуем свое мастерство», - сказал командир группы.

Кроме того, стратегические ракетчики выполняют задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отрабатывают рассредоточение в лесном массиве для повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Сегодня в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Военнослужащих уже поздравили министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий РВСН Сергей Каракаев, а также космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.