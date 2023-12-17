Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Глава Минобороны отметил, что РВСН с момента своего создания остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения. С момента создания этого рода войск он является надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности, говорится в поздравлении.

Шойгу обратился также к ученым, конструкторам и работникам оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, которые обладают высокой боевой готовностью и управляемостью.

Министр обороны России отметил, что высокая профессиональная подготовка, ответственность и дисциплинированность позволяют личному составу РВСН успешно осваивать современное вооружение, непрерывно нести боевое дежурство, быть в готовности к немедленному выполнению поставленных задач, эффективно действовать в любых условиях обстановки.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!» - говорится в поздравлении главы Минобороны России.

17 декабря в ВС РФ отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.