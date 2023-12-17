Командующий РВСН поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

Каракаев отметил, что и сегодня воины-ракетчики несут боевое дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению задач по предназначению.

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил от своего имени и от имени Военного совета РВСН ветеранов, создателей и испытателей ракетных комплексов, представителей ОПК и членов семей с профессиональным праздником - Днем Ракетных войск стратегического назначения.

«Уважаемые стратегические ракетчики! РВСН в своей истории прошли трудный и тернистый путь от отдельных частей и бригад особого назначения до главной составляющей стратегических ядерных сил. Сменились несколько поколений воинов-ракетчиков, которые принимали, испытывали и ставили на боевое дежурство ракетные полки, развивали системы боевого управления связи, совершенствовали систему боевого дежурства», - отметил командующий РВСН.

Каракаев отметил, что и сегодня воины-ракетчики несут боевое дежурство в особом режиме, в постоянной готовности к немедленному выполнению задач по предназначению.

«Я благодарю весь личный состав за мужество и целенаправленность, профессионализм и ответственность при выполнении задач, стоящих перед ракетными войсками. Желаю всем здоровья, мира, добра, счастья и успехов на благо нашей великой Родины», - сказал командующий РВСН.

День Ракетных войсках стратегического назначения отмечается 17 декабря. В этот день в 1959 году вышло постановление Совета Министров СССР № 1384-615, которое закрепило решение о создании нового вида Вооруженных сил.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.