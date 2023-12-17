Российские космонавты с орбиты поздравили ракетчиков с Днем РВСН

Космонавты отметили, что военнослужащие РВСН с честью решают сложные задачи по сохранению стабильности в мире и обеспечению безопасности государства.

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Экипаж Международной космической станции поздравил военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения с 64-й годовщиной со дня образования РВСН. Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов обратились к личному составу войск с околоземной орбиты.

Космонавты отметили, что ракетчики с честью решают сложные задачи по сохранению стабильности в мире и обеспечению безопасности государства. РВСН неразрывно связаны с космической отраслью страны. С космосом связали свою жизнь сотни выпускников Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Военнослужащие-ракетчики успешно осваивают новое вооружение и военную технику, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, совершенствуют свои навыки и умения, добросовестно несут боевое дежурство и готовы к немедленному выполнению поставленных задач, подчеркнули космонавты.

«Хочется также поздравить и представителей российских научных и производственных коллективов предприятий ОПК. Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо России!» - говорится в видеообращении российских космонавтов.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечается в Вооруженных силах РФ 17 декабря. Воинов-ракетчиков у профессиональным праздником поздравили министр обороны России Сергей Шойгу и командующий РВСН Сергей Каракаев.