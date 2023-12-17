Невероятная история спасения: как раненый боец выжил без воды и еды на поле боя

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Российские войска по всей линии соприкосновения стабильно улучшают свое положение. Наши военные продвигаются на Авдеевском и Краснолиманском направлениях. Отодвигают противника в направлении Угледара.

При этом ВСУ продолжают свои «мясные» штурмы, пытаются атаковать, безжалостно сотнями кладут своих военных, несут чудовищные потери, однако все это без каких-либо, даже минимальных, успехов. Перед Киевом стоит задача показать западным партнерам хоть какой-то результат, но пока сплошные неудачи.

Также на этой неделе стало известно о спасении раненого российского бойца. В серой зоне, во время боя, он получил тяжелое ранение, считался пропавшим без вести. Несколько дней провел без воды и еды на когда-то поле боя. Попытался выбраться и выползти, обнаружил рядом с собой еще живого, такого же тяжело раненого военного ВСУ. Российский и украинский солдаты как могли поддерживали друг друга. Оказали друг другу медицинскую помощь. Однако украинец не выжил, а наш боец, собрав силы в кулак, на руках дополз до ближайшей позиции, где его и обнаружили свои.

Сейчас боец, как оказалось, с позывным «Бабка», в госпитале, и прогноз врачей положительный.

Об успехах российских бойцов в зоне спецоперации и истории спасения раненого бойца смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».