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ВСУ за сутки потеряли 400 человек на четырех направлениях

Виталий Никулин
00:53 15.12.2023
В ДНР наши войска отбили атаку противника у села Ямполовка. Уничтожена самоходка Caesar и три автомобиля. Продолжаются бои рядом с Донецком и Артемовском - там противник несет самые тяжелые потери.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Штурмовые группы ВДВ зачищают опорный пункт ВСУ в лесопосадке в районе Работино в Запорожье. Земля изрыта извилистыми окопами, но десант плотным огнем подавляет сопротивление. Двое боевиков складывают руки за головой и ложатся.

Тем временем расчеты гаубиц Д-30 дальневосточных десантников работают в районе Андреевки Артемовского направления. Разведка дала координаты взводного опорника противника. Вторая цель - минометный расчет ВСУ, который бьет беспокоящим огнем по нашим позициям. Пара десятков 122-мм снарядов решают обе эти проблемы.

«Пушка нас не подводит. Работа оттачивается постоянно. Стараемся, попадаем», - говорит командир огневого взвода позывной «Ураган».

На Артемовском направлении боевую задачу в тяжелых погодных условиях буквально в двух километрах от противника выполняют бойцы южной группировки российских войск. Расчет противотанкового «Фагота» бьет по защищенной огневой точке ВСУ. Она мешает продвижению наших штурмовых групп. Прикрывают расчеты пулеметчики и зенитчики.

© Минобороны России

За сутки на Запорожском, Херсонском, Донецком и Южно-Донецком направлениях противник понес потери в живой силе, превышающие 400 человек, около 15 боевых бронированных машин, пикапов и других авто повышенной проходимости, 6 единиц самоходных орудий, гаубиц и других артиллерийских систем. Больше всего ВСУ пытались атаковать на Донецком направлении. Здесь наши бойцы пресекли шесть таких попыток.

На северном фланге специальной военной операции - Купянском и Краснолиманском направлениях - потери противника в живой силе менее значительные: около 250 человек. Наибольшую активность противник проявлял в районе Синьковки Харьковской области.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые подразделения при поддержи огня артиллерии отразили шесть контратак штурмовых групп 14-й, 60-й и 115-й отдельных механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка и Лиман», - рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

© Минобороны России

Противник потерял танк и французскую гаубицу - самоходную артиллерийскую установку Caesar. За сутки уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в Херсонской и Запорожской областях. Силами ПВО перехвачены 3 снаряда систем Himars и 25 беспилотников противника.

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