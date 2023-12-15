ВСУ за сутки потеряли 400 человек на четырех направлениях

В ДНР наши войска отбили атаку противника у села Ямполовка. Уничтожена самоходка Caesar и три автомобиля. Продолжаются бои рядом с Донецком и Артемовском - там противник несет самые тяжелые потери.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Штурмовые группы ВДВ зачищают опорный пункт ВСУ в лесопосадке в районе Работино в Запорожье. Земля изрыта извилистыми окопами, но десант плотным огнем подавляет сопротивление. Двое боевиков складывают руки за головой и ложатся.

Тем временем расчеты гаубиц Д-30 дальневосточных десантников работают в районе Андреевки Артемовского направления. Разведка дала координаты взводного опорника противника. Вторая цель - минометный расчет ВСУ, который бьет беспокоящим огнем по нашим позициям. Пара десятков 122-мм снарядов решают обе эти проблемы.

«Пушка нас не подводит. Работа оттачивается постоянно. Стараемся, попадаем», - говорит командир огневого взвода позывной «Ураган».

На Артемовском направлении боевую задачу в тяжелых погодных условиях буквально в двух километрах от противника выполняют бойцы южной группировки российских войск. Расчет противотанкового «Фагота» бьет по защищенной огневой точке ВСУ. Она мешает продвижению наших штурмовых групп. Прикрывают расчеты пулеметчики и зенитчики.