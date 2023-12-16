Пленный ВСУ заявил, что у Украины нет никаких шансов на победу

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Попавший в плен украинский военный Сергей Пацюк рассказал об обстановке в рядах ВСУ, признавшись, что солдаты для командования – расходный материал. Видео с признаниями военнопленного показало Министерство обороны России. По словам Сергея Пацюка, на передовую он попал сразу из дома, надели наручники и отправили воевать. До этого новобранец ни разу не держал в руках автомат.

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пацюк рассказал об обстановке в рядах ВСУ, признавшись, что солдаты для командования – расходный материал. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя кадры разговора с украинцем.

По словам Пацюка, он ни разу не держал в руках автомат, а однажды к нему в дом ворвались украинские военные, надели на ручники и отправили на передовую. Новобранец ВСУ рассказал, что подготовка не проводится, с вооружением «все плохо».

«Боеприпасов очень мало. Выдают по две гранаты с пластмассовыми взрывателями, которые взрываются только через раз», - привел пример он.

В плен Пацюк сдался добровольно и в этот же день впервые увидел своего командира. По его словам, «все произошло в течение 3-5 минут, мы не успели снять чехлы, как нас уже окружили».

«Ничего не получится, потому что мы не подготовлены. И поэтому у подразделений ВСУ во время боев нет никаких шансов на победу. Они просто нас пускают как расходный материал», - сказал Сергей Пацюк.

Он добавил, что «просто идет сейчас массовая утилизация украинского народа», по его словам, ВСУ несет большие потери в армии.

Пацюк сейчас не хочет ехать домой, так как там небезопасно и хотел бы вернуться домой уже после окончания войны.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.