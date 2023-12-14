В стране и мире спецоперация «Отлично воюют ребята»: Путин оценил боевую работу мобилизованных в зоне СВО Максим Крюков Владимир Путин отметил, что Героями Российской Федерации стали 14 человек из числа мобилизованных. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sergey Petrov, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Президент Владимир Путин заявил, что 14 человек из числа мобилизованных были удостоены звания Героя Российской Федерации. «Отлично воюют ребята, просто отлично. Четырнадцать Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства», - сказал он. Глава государства также ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации. «Я понимаю, что это чувствительный вопрос. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям - "мобики". Я прекрасно все это помню», - сказал он, отвечая на вопрос Павла Зарубина, который является модератором на «Итогах года». По словам российского лидера, в настоящее время в зоне специальной военной операции находятся 244 тысячи человек из числа мобилизованных. Экспертное мнение и аналитика