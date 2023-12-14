«Отлично воюют ребята»: Путин оценил боевую работу мобилизованных в зоне СВО
Президент Владимир Путин заявил, что 14 человек из числа мобилизованных были удостоены звания Героя Российской Федерации.
«Отлично воюют ребята, просто отлично. Четырнадцать Героев Российской Федерации из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства», - сказал он.
Глава государства также ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации.
«Я понимаю, что это чувствительный вопрос. У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям - "мобики". Я прекрасно все это помню», - сказал он, отвечая на вопрос Павла Зарубина, который является модератором на «Итогах года».
По словам российского лидера, в настоящее время в зоне специальной военной операции находятся 244 тысячи человек из числа мобилизованных.