РФ сконцентрирует войска в Ленинградском округе из-за вступления финнов в НАТО

Владимир Путин отметил, что раньше у России были самые добрые отношения с Финляндией.

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У Москвы были самые добрые отношения с Хельсинки, но после вступления Финляндии в НАТО Россия будет вынуждена концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы будем теперь там создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», - сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава государства также отметил, что у России не было никаких противоречий со скандинавской страной, а все споры, в том числе территориального характера, были решены еще в середине прошлого века.

По словам российского лидера, страны Североатлантического альянса искусственно создают проблемы, «потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь». При этом Путин подчеркнул, что Москва всегда выступает за развитие отношений.

Напомним, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического блока в апреле 2023 года. В церемонии, которая прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе, приняли участие генсек организации Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.