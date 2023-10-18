Шойгу не исключил появления в Финляндии и Швеции баз НАТО

Также Сергей Шойгу заявил, что в этих странах могут быть размещены ударные виды вооружений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военные базы НАТО и ударные виды вооружений могут появиться на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе. Такую возможность не исключил Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

«Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности», - сказал Шойгу.

Ранее издание The New York Times сообщило, что военные Финляндии используют компьютерные симуляции для подготовки к «войне» с Россией. По данным газеты, такие симуляции являются основой современной военной стратегии Финляндии, включая участившиеся учения резервистов и призывников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.