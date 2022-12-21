Шойгу заявил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов
Предложение сделано на фоне наращивания военного потенциала НАТО.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в России Московский и Ленинградский военные округа на фоне наращивания военного потенциала НАТО. Об этом глава ведомства заявил, выступая на Коллегии Министерства обороны.
«Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа», - предложил Шойгу.
Также Шойгу заявил о необходимости довести численность ВС РФ до 1,5 миллионов человек.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов