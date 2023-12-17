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Урсулу фон дер Ляйен обвинили в развале ЕС из-за Украины

Ирина Егорова
11:54 17.12.2023
По мнению главы Еврокомиссии, необходимо выработать в ЕС «альтернативу», при которой для решения вопросов объединения не потребуется единогласного одобрения всех 27 членов.
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в развале ЕС из-за Украины
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press
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Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношение Украины станут концом для всего Евросоюза, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

Она заявила о необходимости выработать в ЕС «альтернативу», согласно которой принятие решение станет возможным без единогласного одобрения всех 27 стран-членов объединения.

«Запомните этот момент, когда Евросоюз был разрушен из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Это конец Европейского союза», - передает слова Доткома Радио Sputnik.

По его словам, страны нарушают свое обещание об единогласном принятии всех важных решений.

Решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз было принято без присутствия Орбана, так как венгерский премьер выступает против вступления Украины в союз. А получилось это благодаря тому, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инициативу Еврокомиссии по Украине плохим решением и пообещал, что Будапешт не будет в этом участвовать.

Сам Зеленский признался, что с нетерпением ждет день, когда начнет праздновать вступление Украины в Евросоюз. Переговоры о возможном членстве в союзе могут затянуться на годы. Турция, как напомнили французы, ждет уже 18 лет.  

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