Politico: Шольц сказал Орбану выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз было принято без присутствия Орбана. Он в итоге не стал накладывать вето на результаты голосования, назвав решение «плохим».

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Спустя три часа дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в Евросоюз немецкий канцлер Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выпить кофе за пределами кабинета. Уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей Евросоюза.

«Он использовал старый трюк», - пишет Politico.

Решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз было принято без присутствия Орбана. Орбан выступает против вступления Украины в союз, объясняя это тем, что она не соответствует критериям членства в союзе, остальные политики пытались его переубедить, в том числе и в этот раз.

Таким образом, Орбан в итоге не стал накладывать вето на результаты голосования. Позже он заявил, что «членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения».

К тому времени Владимир Зеленский отреагировал на заявление.

«Я благодарю канцлера Шольца за его личные усилия и Германию за ее лидерство», - написал Зеленский в Х.

В рамках встречи обсуждался и вопрос выделения финансовой помощи Украине, речь идет о сумме €50 млрд. Однако здесь дипломаты к консенсусу не пришли, Венгрия наложила вето.

«Две уступки на одном саммите - это слишком много, чтобы дома, в Венгрии, их приняли», - цитирует слова источника издание.

Киев изо всех сил пытается убедить своих крупнейших спонсоров сохранить поток военной и финансовой помощи. И ЕС, и США борются с внутренними разногласиями по поводу дальнейшей поддержки Украины. В частности, республиканцы и демократы в Вашингтоне пока не договорились о выделении дополнительного финансирования для Киева.

В рамках данной встречи представители стран-членов Европейского союза также достигли соглашения о 12-м пакете санкций против России. Карл Нехаммер выступал против принятия ограничений в их нынешнем виде, однако во время обсуждения ему приспичило поговорить с Урсулой фон дер Ляйен и он вышел из зала.