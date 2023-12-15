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В Кремле предположили, что переговоры ЕС с Киевом могут растянуться на годы

Ян Брацкий
15:59 15.12.2023
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инициативу Еврокомиссии по Украине плохим решением.
В Кремле предположили, что переговоры ЕС с Киевом могут растянуться на годы
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press
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Переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз могут длиться десятилетиями. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», - напомнил Песков.

Накануне вечером стало известно о решении Еврокомиссии приступить к переговорам с Киевом по вопросам членства в ЕС. Кроме того, Грузии был предоставлен статус кандидата. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал инициативу Еврокомиссии по Украине плохим решением и пообещал, что Будапешт не будет в этом участвовать.

Между тем официальный Брюссель намерен к следующему лету согласовать дорожную карту внутренних реформ для дальнейшего расширения. Сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве пока не установлены.

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