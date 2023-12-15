Венгрия «против», Евросоюз «за»: как ЕС раскололся из-за членства Украины

По итогам саммита ЕС было принято решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, однако договориться по поводу предоставления Киеву очередного пакета помощи не удалось.

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Брюссель встречает лидеров старого света. В кулуарах евросаммита оживленно: традиционный обмен любезностями плавно перетекает в переговоры в узком кругу. Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Шарль Мишель, Урсула фон Дер Ляйен общаются почти шепотом, чтобы лишнее в прессу не просочилось. На камеру европейские политики ничего нового не говорят.

«Украина в опасности. Украина не устоит без поддержки и постоянной подпитки, как со стороны Европейского союза, так и со стороны США, двух оплотов свободы и демократии в мире. И если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, что ж, тогда Путин победит, а последствия этого ощутит весь мир», - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Устами ирландского премьера озвучивается нынешняя европейская позиция: и единственный, кто идет с ней вразрез - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, вероятно бы, озвучил свои предложения в присутствии Зеленского, и тот уже был в двух часах от Брюсселя, как внезапно его приглашение на саммит аннулировали. Так что вопросы о вступлении Украины в ЕС решались без Украины.

«Расширение - это не теоретический вопрос. Расширение - это основанный на заслугах, юридически детализированный процесс, который имеет предварительные условия. Мы выдвинули семь предварительных условий, и даже по оценке комиссии, три из семи не выполнены, поэтому нет причин вести переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», - высказался Орбан.

По Украине поднимали два вопроса. Первый - экономический. Европейцы собирались выделить Киеву 50 миллиардов евро. Споры длились несколько часов, как только не убеждали чиновников поставить галочку «за».

«У нас есть окно возможностей, мы можем или оставить его открытым или закрыть. Но если мы его закроем, тогда мы упустим исторический шанс», - сказала Роберта Метсола, председатель Европейского парламента.

Окно возможностей Зеленскому захлопнул Виктор Орбан. Венгрия накладывает вето, ясно дав понять, что Будапешт не намерен оплачивать капризы главы киевского режима. Теперь к этому вопросу вернутся в феврале, на что Орбан уже пообещал применить ручной тормоз. Ситуация настолько накалилась, что перед обсуждением темы вступления Украины в Евросоюз Олаф Шольц хитростью вывел Орбана из зала, тем самым дав возможность остальным участникам одобрить проект.

«Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в "Молодых социалистах" - сообщил один из чиновников, присутствующий на саммите. Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий о вступлении Украины в Евросоюз, канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из аудитории, чтобы выпить кофе», - говорится в публикации Politico.

Старый трюк сработал. И председатель Евросовета с гордостью докладывает журналистам о победе.

«Решение принято, мы начинаем переговоры с Украиной и Молдовой. Мы предоставили Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз, а так же Боснии и Герцеговине. В марте будет опубликован отчет о переговорах, на основании которого мы примем решение», - объявил Шарль Мишель, председатель Европейского совета.

То есть все, что удалось европейцам добиться - это только начать обсуждения по вступлению Украины в ЕС. А если учесть условия, в которых находится новый потенциальный сосед, то решение это совершенно бессмысленное - отмечает Орбан.

«Поскольку другие 26 членов Евросоюза настояли на том, чтобы такое решение было принято, Венгрия считает, что они могут идти своим путем. Венгрия не желает принимать в этом участия», - заявил Орбан.

С критикой обрушились и французские депутаты Европарламента, намекнув на политизацию процесса и явную предвзятость, учитывая, что Украину провели вне очереди.

Сам Зеленский в своем ежевечернем монологе признался, что с нетерпением ждет день, когда начнет праздновать вступление Украины в Евросоюз. Переговоры о возможном членстве в союзе могут затянуться на годы. Турция, как напомнили французы, ждет уже 18 лет.