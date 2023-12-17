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Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться

Максим Крюков
10:26 17.12.2023
Председатель подкомитета Антони Мацеревич назвал решение главы Минобороны Польши о ликвидации комиссии незаконным.
Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться
© Фото: Олег Минеев, РИА Новости
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В Польше подкомитет, который занимался расследованием крушения самолета Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, продолжит свою работу в соответствии с законом до августа 2024 года, а решение министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша о ликвидации комиссии незаконно. Такое заявление сделал председатель подкомитета Антони Мацеревич.

«Фактически позиция министра Косиняка-Камыша незаконна, а это значит, что он никоим образом не может выносить мне решения, приводящие к ликвидации подкомитета», - приводит его слова телеканал Wiadomosci.

Напомним, Минобороны республики приняло решение ликвидировать комиссию по расследованию смоленской трагедии, в результате которой погибли президент Лех Качиньский, его жена и множество государственных и военных деятелей страны. Замглавы МО Польши Цезари Томчик отметил, что комиссия лгала и растрачивала государственные средства не по назначению.

В МВД Польши заявили, что откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154. По словам главы ведомства Марчина Кервиньского, рапорт Ежи Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу.

Глава офиса премьер-министра Польши Ян Грабец в свою очередь заявил, что комиссия фальсифицировала результаты экспертизы европейских и американских специалистов, подчеркнул, что она была абсолютным провалом во многих отношениях, но прежде всего ударила по престижу страны.

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