Польша откажется от версий о вине России в гибели Качиньского в 2010 году

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Польша откажется от версий о российской вине в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в ходе которой погибли президент Лех Качиньский, его жена и множество государственных деятелей страны.

«Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы - честным, комплексным и глубоким образом», - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

Он подчеркнул, что задача повторного расследования прежде всего в том, чтобы честно выяснить, что же случилось на самом деле. Ранее в Польше обвиняли в катастрофе Россию.

Кервиньский заметил, что рапорт Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова характеризовала ход повторного расследования катастрофы, инициированного Польшей, как «бесконечный фантазийный процесс».