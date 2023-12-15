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Польша откажется от версий о вине России в гибели Качиньского в 2010 году

Тимур Шерзад
16:10 15.12.2023
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154.
Польша откажется от версий о вине России в гибели Качиньского в 2010 году
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Польша откажется от версий о российской вине в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в ходе которой погибли президент Лех Качиньский, его жена и множество государственных деятелей страны. 

«Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы - честным, комплексным и глубоким образом», - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

Он подчеркнул, что задача повторного расследования прежде всего в том, чтобы честно выяснить, что же случилось на самом деле. Ранее в Польше обвиняли в катастрофе Россию. 

Кервиньский заметил, что рапорт Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу. 

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова характеризовала ход повторного расследования катастрофы, инициированного Польшей, как «бесконечный фантазийный процесс».

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