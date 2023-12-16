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Польская комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы 2010 года с участием самолета Ту-154 в Смоленской области, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качиньский, его жена и множество политических и военных деятелей, подделала результаты экспертизы европейских и американских специалистов. Такое заявление сделал глава офиса действующего премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец.

«Вы должны учиться на ошибках. Эта комиссия была абсолютным провалом во многих отношениях, но прежде всего ударила по престижу Польши», - приводит его слова портал Pravda PL.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по повторному расследованию катастрофы 13-летней давности. Замглавы польского оборонного ведомства Цезари Томчик отметил, что комиссия, которая занималась расследованием смоленской трагедии, лгала и растрачивала государственные средства не по назначению.

По словам министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского, Варшава откажется от версий о вине России в крушении воздушного судна. Он добавил, что рапорт Ежи Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу.