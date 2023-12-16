В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В офисе Туска заявили, что комиссия подделала экспертизу по крушению Ту-154

Максим Крюков
10:16 16.12.2023
Комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы была абсолютным провалом во многих отношениях, заявил глава офиса премьер-министра Польши Ян Грабец.
В офисе Туска заявили, что комиссия подделала экспертизу по крушению Ту-154
© Фото: Олег Минеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Польская комиссия, занимавшаяся расследованием авиакатастрофы 2010 года с участием самолета Ту-154 в Смоленской области, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качиньский, его жена и множество политических и военных деятелей, подделала результаты экспертизы европейских и американских специалистов. Такое заявление сделал глава офиса действующего премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец.

«Вы должны учиться на ошибках. Эта комиссия была абсолютным провалом во многих отношениях, но прежде всего ударила по престижу Польши», - приводит его слова портал Pravda PL.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о ликвидации комиссии по повторному расследованию катастрофы 13-летней давности. Замглавы польского оборонного ведомства Цезари Томчик отметил, что комиссия, которая занималась расследованием смоленской трагедии, лгала и растрачивала государственные средства не по назначению.

По словам министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского, Варшава откажется от версий о вине России в крушении воздушного судна. Он добавил, что рапорт Ежи Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:37 В стране и мире
Видео
Комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки Путина отменят для всех пенсионеров
06:05 Армия
Видео
Одновременно семь Ан-124-100 «Руслан» поднялись в воздух в ходе учений
05:25 В стране и мире
Видео
Новый полк Ясненского соединения PBCH перевооружили на «Авангард»
10:16 В стране и мире
В офисе Туска заявили, что комиссия подделала экспертизу по крушению Ту-154
08:31 В стране и мире
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Популярное
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин сказал бы себе в 2000-х: «Верной дорогой идете, товарищи»
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Видео
«Смотря что закусывать»: Путин об оливье и селедке под шубой
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.