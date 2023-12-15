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В МО Польши заявили, что их комиссия лгала о крушении Ту-154 с Качиньским

Анна Назайкина
17:14 15.12.2023
Кроме того, происходило использование государственных средств не по назначению, заявили в ведомстве.
В МО Польши заявили, что их комиссия лгала о крушении Ту-154 с Качиньским
© Фото: Олег Минеев, РИА Новости
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Польская комиссия, которая занималась расследованием смоленской катастрофы, лгала и растрачивала государственные средства не по назначению. Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

Речь идет об авиакатастрофе, произошедшей в 2010 году. Напомним, тогда самолет с президентом Польши Лехом Качиньским и его супругой на борту рухнул при заходе на посадку в аэропорту Смоленска, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил, все 96 человек погибли.

«По вопросу смоленской комиссии происходило все самое худшее - использование государственных средств не по назначению, ложь», - сказал Томчик.

Напомним, ранее стало известно, что в польском Минобороны решили ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. По мнению Томчика, это прекратит растраты «сотен миллионов злотых», которые никак не связаны с расследованием, но были выгодны некоторым политикам.

Кроме того, сегодня в МВД Польши заявили, что страна откажется от версий о российской вине в катастрофе.

Напомним, что еще в 2018 году в Следственном комитете Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что версия о том, что самолет взорвали, была тщательно проверена и не нашла подтверждений. Спустя год в СК РФ также опровергли выводы Британии о том, что на польском Ту-154 якобы присутствовали следы взрывчатки.

В МИД России ранее назвали «бесконечным фантазийным процессом» повторное расследование Варшавой этой катастрофы.

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