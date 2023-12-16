Революционер отечественного телевидения: Юрию Николаеву исполнилось 75 лет

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Полвека на голубом экране - в свои 75 ему не нужны ни помощники, ни личные секретари, справляется сам, и при таком-то плотном графике: интервью, книжные презентации, автографсессии и, разумеется, съемки в музыкальных проектах. Юрий Николаев продолжает открывать уже новое поколение артистов.

«Кофеман настоящий. Спросите, как готовить кофе - Юра вам объяснит. Наверняка, никто не знает, как ошпарить кружечку. И поэтому тянутся к нему коллеги по цеху и молодежь. В жизни он обаятельный красавец, элегантный всегда, подтянутый, с теннисной ракеткой, будь то на корте или за штурвалом самолета. Они вместе с Леонидом Аркадьевичем Якубовичем первые осваивали небо», - поделился заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

Безгранично талантливый, за что бы ни взялся, но, конечно, главная его страсть - телевидение. И на этой кухне Николаев всегда экспериментирует, или как он сам говорит, «хулиганит»: то, что он делал в 70-ые, в эфире «Утренней почты», никак не вписывалось в модель жесткой советской цензуры.

«Первое, что я сделал, - отказался от пиджака, появились свитера, рубашки, джинсы, за которые мне говорили "нельзя, неуважение". Почему неуважение? Чтобы нас наказывали за хулиганство - такого не было», - вспоминает телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

Риск оказался оправдан. Ради музыкального почтальона народ откладывал свои дела по воскресеньям , и это вовсе не миф, даже прославленные советские хоккеисты прогуливали тренировки - спустя время можно признаться.

«По воскресеньям у нас были игры хоккейные. Как бы предполагало подготовку, сон и все такое прочее, но все как-то игнорили режим и все прилипали к телевизору», - признался хоккеист, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Абсолютно родной для миллионов зрителей голос, хотя был случай, когда известного на всю страну Николаева перепутали!

«У дверей сберкассы стоит женщина, ждет открытия, она смотрит и говорит: "вы так похожи на Юрия Николаева". Я ответил: "может, это он похож на меня, а не я на него". Он сказала: "да ты кто такой, его по телевизору показывают, а ты кто такой?"» - рассказал Юрий Николаев.

Конечно, вопросов «кто такой Юрий Николаев» не было ни тогда, ни сейчас. Редкость, когда популярность не застревает там - на пике своем. Ведь могла остаться в нулевых, вместе с нашумевшей на весь мир «Утренней звездой», а оказалось, что главная звезда - сам телеведущий.

«У Юрия Николаева, безусловно, вот это мужское обаяние присутствует, мягкое, ненавязчивое. Чувствуется, что с этим человеком хотелось бы постоять рядом, пообщаться, узнать его мнение просто так. Это то, что притягивает к нему абсолютно точно», - поделилась телеведущая, заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева.

Именная звезда у подножия останкинской телебашни, ордена Дружбы и Почета, звание Народного артиста России и рукопожатие президента - даже эти высокие награды - лишь пару страниц в большой биографии большого человека.

Напомним, историко-познавательный комплекс «Галерея Звезд», который является совместным проектом телеканала «Звезда» и Российской телевизионной и радиовещательной сети, открылся у подножия Останкинской телебашни в ноябре 2022 года. В нем размещены памятные знаки, посвященные легендам советского и российского радио и телевидения. К настоящему моменту зажглись уже 25 звезд. В конце прошлого месяца «Галерея Звезд» в Останкино отметила свою первую годовщину.

Кроме того, «Галерея звезд» легла в основу одноименного телевизионного шоу на «Звезде», которое рассказывает о легендах советского и российского телевидения. Новым героем программы стал Юрий Николаев. О том, как телеведущего в свое время буквально преследовали поклонницы, кто ему обязан своей карьерой и почему в ЗАГС с невестой он приехал на бетономешалке, смотрите в субботу, 16 декабря, в 21.15.