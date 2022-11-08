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«Великое телевидение»: как проходит открытие комплекса «Галерея звезд» в «Останкино»

Дария Сенникова
Игнат Далакян
18:35 08.11.2022
В историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» уже увековечены легенды советского и российского телеэфиров Игорь Кириллов, Анна Шилова, Валентина Леонтьева, Сергей Капица и Юрий Сенкевич.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У миллионов москвичей и туристов появилась еще одна причина побывать на Останкинской башне. На территории одного из самых узнаваемых символов столицы открывается «Галерея звезд» - она посвящена легендам отечественного телевидения. Это те люди, чьи имена знали в каждом доме и до сих пор их вспоминают с ностальгией. На месте торжественной церемонии работает корреспондент «Звезды» Дария Сенникова.

Корреспондент рассказала, что в историко-познавательном комплексе «Галерея звезд» уже увековечены легенды советского и российского телеэфиров Игорь Кириллов, Анна Шилова, Валентина Леонтьева, Сергей Капица и Юрий Сенкевич.

На мероприятии с приветственными словами выступили генеральный директор Российской телерадиосети Андрей Романченко и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

«Я застал то еще великое телевидение, Центральное телевидение, как его называли. Потрясающих профессионалов. Того же Кириллова, Шатилову - она здесь сегодня. Весь дикторский цех, великие режиссеры, очень много, операторов много было потрясающих. Я у всех учился. Не буду скрывать - первые три года просто за всеми записывал. Они что-то комментировали, и я записывал в тетрадку», - рассказывает Алексей Пиманов.

Напомним, в честь 55-летия Останкинской башни открылась «Галерея звезд». Зрителей галереи познакомят с историей российского телевидения. На открытии были заложены первые пять звезд, посвященные легендам отечественного ТВ. Каждый месяц будет открываться новая звезда.

Ранее теле- и радиоведущая Анна Шатилова на открытии историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» рассказала «Звезде» о героях комплекса.

Подробнее о церемонии открытия историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» смотрите в материалах Дарии Сенниковой.

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