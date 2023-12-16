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Новые требования к льготной ипотеке в России начнут действовать с 23 декабря

Ирина Егорова
11:06 16.12.2023
Речь идет о росте первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках.
Новые требования к льготной ипотеке в России начнут действовать с 23 декабря
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Изменение требований к льготным ипотечным программам, в частности, рост первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках по ставке в 8%, вступят в силу 23 декабря 2023 года. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованном на сайте правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации», - говорится в тексте постановления.

Среди корректировок кабмина России - ограничение максимального размера таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах и увеличение до 9 млн размера кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке. 

Глава государства Владимир Путин во время программы «Итоги года» призвал распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье. Президент России обратил внимание на проблему того, что льгота действует только на новое жилье, а такого жилья на новых территориях строится, по словам президента, «мягко говоря», мало. По его словам, надо, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. 

Что касается рынка ипотеки в целом, то он будет развиваться, считает Хуснуллин. Сегодня существует несколько программ поддержки. Самая популярная ипотека - «Семейная», которая позволяет приобрести жилье под 6%. Вторая по востребованности - «Льготная» ипотека, это займ под 8%. Кроме того, существуют целевые программы, которые значительно меньше по объему, но важны для развития страны, считает Хуснуллин. Это ипотека по Дальнему востоку, ипотека для IT-специалистов и сельхозпроизводителей. 

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