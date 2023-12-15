Правительство РФ увеличило размер дальневосточной и арктической ипотеки

Также повышен с 20% до 30% размер первого взноса по льготной ипотеке.

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Российское правительство повысило с 6 до 9 миллионов рублей предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке. Об этом заявили в министерстве финансов. Отмечается, что решение приняли по поручению президента Владимира Путин, которое он дал по итогам Восточного экономического форума.

Согласно условиям программы, молодые семьи, работники медицинских и образовательных учреждений могут взять ипотеку под 2% для покупки или строительства жилья на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.

Кроме того, правительство России повысило с 20% до 30% размер первого взноса по льготной ипотеке под 8% годовых, которая выдается на покупку жилья в новостройках или постройку частного дома.

Также теперь максимальный размер льготного ипотечного кредита в столичном регионе составляет всего 6 миллионов, как и в других субъектах РФ.

Напомним, накануне Владимир Путин также пообещал рассмотреть вопрос продления и семейной ипотеки, позволяющей покупать жилье под 6%.