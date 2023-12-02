Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Марат Хуснуллин заявил, что по итогам года объем выдачи ипотеки в целом достигнет 3,5 трлн рублей, а ввод жилья в России к концу 2023 года превысит 104 млн кв.м.

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Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой могут увеличить. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит регулировать объем выдачи займов.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идет объем выдачи, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», - сказал Хуснуллин.

Что касается рынка ипотеки в целом, то он будет развиваться, считает Хуснуллин. Сегодня существует несколько программ поддержки. Самая популярная ипотека - «Семейная», которая позволяет приобрести жилье под 6%. Вторая по востребованности - «Льготная» ипотека, это займ под 8%. Кроме того, существуют целевые программы, которые значительно меньше по объему, но важны для развития страны, считает Хуснуллин. Это ипотека по Дальнему востоку, ипотека для IT-специалистов и сельхозпроизводителей.