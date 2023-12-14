Путин: надо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок

Президент отметил, что нового жилья на этих территориях пока строится мало.

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Глава государства Владимир Путин во время программы «Итоги года» призвал распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье.

Президент России обратил внимание на проблему того, что льгота действует только на новое жилье, а такого жилья на новых территориях строится, по словам президента, «мягко говоря», мало.

«Надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок», - сказал российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что программа льготной ипотеки будет действовать до июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.