ОКР: число допущенных на Олимпиаду россиян унизительно для нашего спорта

МОК допустил к Играм в Париже только шесть человек, позволив им выступить в индивидуальных зачетах без гимна и флага.

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Число допущенных на Олимпиаду россиян унизительно для нашего спорта. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, наши атлеты должны выступать в соответствии с Олимпийской хартией на равных со всеми. Международный олимпийский комитет допустил на Игры в Париже всего шесть наших атлетов, причем в нейтральном статусе. В ОКР это количество считают издевательски малым, а сами решения МОК - по сути разваливают весь мировой спорт. По мнению представителей российского олимпийского движения, МОК своим решением практически растоптал идеи и принципы Игр.

«Неделю назад из Лозанны заявили о готовности допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже. И тут же издевательски озвучили, сколько их. Эта цифра уже сама по себе дает красноречивую оценку их усилий. Представителям МОК не стыдно эту цифру произносить, а у нас нет желания даже комментировать - все ясно без слов», - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В предстоящих соревнованиях российские атлеты смогут принять участие лишь в четырех видах спорта: борьбе, велоспорте, плавании и академической гребле. При этом, никаких командных зачетов, только индивидуальные. И даже в таком случае высшее руководство страны, готово поддержать наших спортсменов. Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что спортсмены должны участвовать в таких соревнованиях. Но только лишь с той поправкой, чтобы это не вредило имиджу российского спорта.

«По поводу решения МОК. Все что международные чиновники делают - это полное противоречие. Попали под спонсоров. Если будут и дальше действовать так, то похоронят олимпийское движение. Некорректно показывать пальцем на других. Спортсмен здесь причем? Под влиянием западных политиков принимают невыгодные решения. Ехать или нет? Здесь два момента. Спортсмены годами тренируются и надо дать возможность им выступить. Есть флаг или нет, все знают, что это наш спортсмен. Надо смотреть условия... Надо чтобы Олимпийский комитет России проанализировал и принял решение», - отметил Путин.

По мнению российских спортивных чиновников, которое сегодня не раз прозвучало на олимпийском собрании, МОК через чур политизированно относится к российским атлетам. В регламенте указано, что к соревнованиям не будут допущены спортсмены, которые активно поддерживают специальную военную операцию России. Не попадут на игры и те, кто сейчас выступает за ЦСКА или «Динамо». Хотя окончательные требования к российским атлетам еще не составлены. Все слишком часто меняется.

«Сегодня много вопросов задают, президент четко сформулировал позицию, мы будем совместно с Олимпийским комитетом внимательно изучать те регламенты, которые в ближайшее время определит Международный олимпийский комитет. Но, конечно, примем решение, которое отвечает интересам спортсменов и, конечно, нашей страны», - пообещал министр спорта Олег Матыцин.

Но есть много тонкостей и нюансов. Тех атлетов, кто все же захочет поехать в Париж, не сможет поддержать Олимпийский комитет России, поскольку МОК и его дисквалифицировал в октябре. Поэтому процедура согласия спортсменов и называется нейтрализация. Но наш комитет решил финансово поддержать тех, кто не сможет выступать на Олимпийских играх. Участникам российской команды выплатят солидные суммы, от 150 тысяч до полумиллиона, а вот нейтрализованные, к сожалению, получить деньги не смогут, это нарушит требования МОК. Так же не смогут олимпийцы этого года и принять участие в других играх сборной, которые пройдут в нашей стране в этом году. Это прежде всего Игры БРИКС и Всемирные игры Дружбы.

«Россия умеет проводить большие и серьезные соревнования. Надеемся, что они не будут уступать Олимпийским играм. Наверно поэтому, только мы заговорили о том, что у нас запланированы такие соревнования, МОК уже включился и стал говорить о том, что мы не имеем право на их проведение», - сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Для тех россиян, которые поедут на Олимпиаду, выступление может стать настоящей лотереей. По мнению олимпийского чемпиона Евгения Коротышкина, победа слишком тонко граничит с окончательным забвением.

«Наверно найдутся спортсмены, которые будут выбирать Олимпийские игры. Я сегодня нахожусь в другом статусе и могу сказать, что это неприемлемо и плохо. Это удар по репутации. Я бы на это не согласился и не поехал бы на Олимпиаду с такими условиями», - заверил призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин.

Российские именитые спортсмены сегодня особенно болеют за своих коллег.

«Сейчас мы пока в нейтральном статусе, но я уверен, что мы поедем скоро и с нашим флагом, и с нашим гимном. Нам главное продолжать тренироваться, работать, находиться в прекрасной форме, пахать. И когда мы выйдем на международную арену, мы должны побеждать. Доказать, что Россия номер один во всех видах спорта», - уверен двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

На сегодняшний день вопрос об участии российских атлетов в Олимпиаде пока остается открытым. Ясно лишь то, что всеми любимые состязания, призванные заставлять молчать пушки с давних времен, сами превратились в поле боя политиков.