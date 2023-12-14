Путин: спортивные чиновники попали в большую зависимость от спонсоров

По словам президента России, такая тенденция может похоронить олимпийское движение.

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Если Международный олимпийский комитет преследует цель отсечь российских спортсменов, претендующих на медали, «обесточить» сборную РФ, то ехать нашим атлетам, в том числе из ЦСКА и «Динамо», не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение касательно участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях. Он также отметил, что действия международных спортивных чиновников в отношении российского спорта являются полным извращением идеи Пьера де Кубертена «О спорт, ты - мир!», подчеркнув, что спортивные решения попадают под влияние политических элит стран Запада.

«Надо посмотреть внимательно, что это за условия - флаг, гимн. Надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК, есть ли искусственные условия, политически мотивированные», - сказал он.

Кроме того, российский лидер заявил, что чиновники МОК попали в большую зависимость от спонсоров. По его словам, если такая ситуация продолжится, они похоронят олимпийское движение.

В будущей президентской программе должно быть увеличение поддержки регионального спорта, государство обязательно это сделает, резюмировал Владимир Путин.