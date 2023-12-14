МОК сообщил о видах спорта для россиян на Олимпиаде-2024 в Париже

Всего для российских и белорусских спортсменов выделено 11 квотных мест.

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Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать В Олимпийских играх в Париже в четырех видах спорта - борьбе, велосипедном спорте, академической гребле и плавании, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

«На данный момент индивидуальные нейтральные спортсмены получили 11 квот на летние Игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», - цитирует «РБК Спорт» сообщение МОК.

По итогу на сегодняшний день спортсмены получили 11 квотных мест в качестве нейтральных атлетов. Конкретные имена комитет пока не называл, они ожидаются на более позднем этапе подготовки к ОИ-2024.

Сегодня утром также стало известно о том, что количество российских участников Олимпиады изменилось с восьми на шесть - информация появилась на официальном сайте МОК. Шесть мест отдано россиянам, пять - белорусам.