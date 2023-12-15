Спорт Поздняков пообещал лишить нейтральных спортсменов финансирования Ян Брацкий Ранее WADA предложило ввести биологические паспорта для нейтральных атлетов из России. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о полном прекращении финансирования атлетов в нейтральном статусе. «Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», - заявил Поздняков. Президент ОКР напомнил, что требования Международного олимпийского комитета предполагают, что такие спортсмены должны быть лишены национального флага, гимна и госфинансирования. «Так что любой спортсмен, который решится на это и получит поддержку ОКР, нарушит это правило», - добавил Станислав Поздняков. Ранее стало известно, что для российских спортсменов, которые решатся выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, могут быть введены биологические паспорта. С соответствующим призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство. Экспертное мнение и аналитика