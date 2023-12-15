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Поздняков пообещал лишить нейтральных спортсменов финансирования

Ян Брацкий
17:36 15.12.2023
Ранее WADA предложило ввести биологические паспорта для нейтральных атлетов из России.
Поздняков пообещал лишить нейтральных спортсменов финансирования
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о полном прекращении финансирования атлетов в нейтральном статусе.

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», - заявил Поздняков.

Президент ОКР напомнил, что требования Международного олимпийского комитета предполагают, что такие спортсмены должны быть лишены национального флага, гимна и госфинансирования.

«Так что любой спортсмен, который решится на это и получит поддержку ОКР, нарушит это правило», - добавил Станислав Поздняков.

Ранее стало известно, что для российских спортсменов, которые решатся выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, могут быть введены биологические паспорта. С соответствующим призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство.

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