Поздняков пообещал лишить нейтральных спортсменов финансирования
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о полном прекращении финансирования атлетов в нейтральном статусе.
«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», - заявил Поздняков.
Президент ОКР напомнил, что требования Международного олимпийского комитета предполагают, что такие спортсмены должны быть лишены национального флага, гимна и госфинансирования.
«Так что любой спортсмен, который решится на это и получит поддержку ОКР, нарушит это правило», - добавил Станислав Поздняков.
Ранее стало известно, что для российских спортсменов, которые решатся выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, могут быть введены биологические паспорта. С соответствующим призывом выступило Всемирное антидопинговое агентство.