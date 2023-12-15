Politico: визит Зеленского на саммит ЕС отменили за сутки до мероприятия

В итоге глава киевского режима обратился к лидерам Евросоюза по видеосвязи.

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Владимир Зеленский планировал лично выступить на открытии саммита ЕС в Брюсселе. Но визит главы киевского режима отменили буквально за сутки до мероприятия. Об этом пишет газета Politico.

«Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неопределенным», - отмечается в публикации.

В итоге Владимир Зеленский обратился к участникам саммита по видеосвязи. Он призвал руководителей страны Евросоюза к решительности.

Напомним накануне глава киевского режима прибыл в Германию. Визит не был заранее анонсирован.

Перед этим Владимир Зеленский посетил Норвегию.