ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза перед расширением

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Европейский союз намерен к следующему лету согласовать дорожную карту внутренних реформ для дальнейшего расширения. Об этом гласят выводы саммита ЕС, который прошел в Брюсселе. При этом сроки начала переговоров о членстве Молдавии и Украины в объединении не установлены.

«Евросовет рассмотрит внутренние реформы на своих следующих заседаниях с тем, чтобы к лету 2024 года принять заключения по дорожной карте для будущей работы», - отмечается в документе.

Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что принято решение начать переговоры с Молдавией и Украиной по их возможному вступлению в Евросоюз.

При этом Виктор Орбан назвал плохим решение ЕС о начале переговоров с Украиной. По его словам, Венгрия не хочет в этом участвовать.