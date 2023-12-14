Глава Евросовета: принято решение начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС

Кроме того, европейские лидеры приняли решение предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз.

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Власти Евросоюза приняли решение о старте переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», - написал он в соцсети X.

Кроме того, принято решение предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе.

О том, что любые интеграционные инициативы официального Брюсселя обречены на провал ранее написал британский журнал The Economist. По мнению издания, Киев в сообщество не пустят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и новый глава правительства Нидерландов Герт Вилдерс.