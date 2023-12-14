Орбан раскритиковал решение ЕС о начале интеграционных переговоров с Киевом

Глава венгерского кабинета министров заявил, что Будапешт не хочет быть частью плохого решения о вступлении Украины в ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении плохим решением. Официальный Будапешт не хочет в этом участвовать, уточнил политик.

«Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», - написал Орбан на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгерский премьер-министр один из самых последовательных критиков возможного членства Украины в Евросоюзе. Во время встречи с Владимиром Зеленским в Аргентине он говорил об этом прямо. По мнению Орбана, инициативы Брюсселя «крайне несвоевременны», а само вступление не было подготовлено должным образом. По словам венгерского политика, членство Украины в ЕС обременит других членов объединения, которым придется платить больше взносов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Кроме того, статус кандидата был предоставлен Грузии.

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