Китайские журналисты плакатами и флагами будут привлекать внимание Путина

Вопросы Путину будут по очереди исходить от граждан и сидящих в зале журналистов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Китайские журналисты придумали, как обратить на себя внимание российского лидера и задать ему вопрос на программе «Итоги года с Владимиром Путиным-2023».

Сотрудник агентства «Синьхуа» рассказал корреспонденту «Звезды», что они подготовили плакат с названием их издания и флагами Китая и России.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным-2023» впервые проходит в новом формате - она объединила прямую линию и большую пресс-конференцию президента России.

В зале будут находиться журналисты федеральных СМИ, представители прессы из всех регионов нашей страны, а также сотрудники иностранных изданий. Вопросы Путину будут по очереди исходить от граждан и сидящих в зале журналистов.

Прием обращений от граждан России стартовал 1 декабря, но возможность задать свой вопрос будет у населения вплоть до окончания программы. Сделать это можно разными способами: СМС, приложение, соцсети или звонок в центр приема обращений. По данным организаторов, президенту поступило уже больше двух миллионов вопросов. По словам Пескова, большая часть вопросов касается специальной военной операции. На втором месте - социальные вопросы, особенно о медицинском обслуживании. Песков заявил, что те вопросы, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, в течение года будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом при участии глав регионов.

За 20 лет президент провел 19 прямых линий. В прошлом году прямая линия с президентом не проводилась. В 2021 году президент ответил на 70 вопросов в течение 3 часов 44 минут. Самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась 4 часа 47 минут. За это время Путин ответил на 85 вопросов более чем из трех миллионов.