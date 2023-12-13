Более 2 млн обращений от россиян уже поступили к предстоящей прямой линии Путина

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Более двух миллионов обращений от россиян уже поступили к предстоящей прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Такую статистику привел телеканал «Россия-1».

Самым популярным способом отправить свой вопрос российскому лидеру стали звонки в колл-центр. До операторов дозвонились почти 1 миллион 300 тысяч человек. Второе место занимают СМС и ММС-сообщения. Этой услугой воспользовались более 500 тысяч граждан. Сорок тысяч писем отправили главе государства через приложение «Москва - Путину», а через одноименный сайт россияне прислали порядка 130 тысяч обращений. Через соцсети к президенту обратились 90 тысяч человек.

Разговор президента со всей страной состоится уже завтра. В этот раз традиционное мероприятие пройдет в смешанном формате, объединив прямую линию и большую пресс-конференцию. Начало запланировано на 12:00. Стоит отметить, что будут отработаны все обращения россиян, а не только те, что прозвучат в прямом эфире.