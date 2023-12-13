Песков рассказал, какие вопросы задают россияне президенту на прямой линии

По словам пресс-секретаря президента, россияне иногда звонят, просто чтобы выразить слова поддержки президенту.

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Россиян в особенности волнуют темы, связанные с проведением специальной военной операцией и с непростой международной обстановкой, именно об этом чаще всего приходят вопросы президенту России Владимиру Путину в рамках прямой линии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщению РИА Новости, Песков добавил, что россияне также используют прямую линию как возможность выразить поддержку президенту и сказать слова одобрения. В особенности на фоне выдвижения Путина в качестве кандидата на пост главы государства в 2024 году.

Интерес россиян к международной повестке дня Песков объяснил с каждым разом «менее предсказуемыми» явлениями в мире и большим количеством «неспокойных регионов вокруг».

Ранее Песков также рассказал, что президент готовится к прямой линии «без остановки и перерывов». При этом вопросы все еще продолжают поступать, несмотря на то, что прямая линия состоится уже завтра днем.