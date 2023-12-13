Песков: на пресс-конференции Путина будут СМИ из недружественных стран

На мероприятие пригласили иностранных журналистов, у которых есть аккредитация в МИД РФ.

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На большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, будут присутствовать иностранные журналисты. Ожидаются и представители средств массовой информации из недружественных стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все те, кто по-прежнему имеет аккредитацию в МИДе - а для иностранных журналистов она обязательна - и продолжает свою работу», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря президента.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин провел подробное совещание в ходе подготовки к прямой линии. Глава государства интересовался вопросами россиян.

Также президент в рамках совещания связывался с министрами и руководителями ведомств.