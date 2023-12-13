Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн
Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн.
«Я только что подписал документ о выделении $200 млн на оборону Украины», - заявил Байден на встрече с Зеленским в Белом доме, передает агентство Reuters.
Американский лидер попросил Зеленского не терять надежду и заявил, что США будут на стороне Украины. Зеленский в свою очередь сказал, что его страна уже становится менее зависимой от финансовой помощи, и заявил о своем желании обсудить с Байденом интеграцию Украины в Евросоюз.
В рамках нового пакета помощи Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.
Украине также доставят вспомогательное оборудование и патроны для стрелкового оружия. В пакет помощи вошли обучение, доставка оружия и сервисные услуги.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы убедить американских политиков одобрить очередной транш помощи для Украины. В ходе визита у него состоялась встреча с Джо Байденом. Это был третий приезд Зеленского в США за год. Речь Зеленского расценили как «старый хлам».
Однако эти средства станут для Киева последними, так как американские конгрессмены намерены пустить финансирование на решение вопросов с защитой южных границ США.