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Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн

Ирина Егорова
08:57 13.12.2023
Он также призвал Зеленского не терять надежду и заявил, что США собираются оставаться на стороне Украины.
Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн
© Фото: Michael Weber, imageBROKER.com, Global Look Press
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Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн.

«Я только что подписал документ о выделении $200 млн на оборону Украины», - заявил Байден на встрече с Зеленским в Белом доме, передает агентство Reuters

Американский лидер попросил Зеленского не терять надежду и заявил, что США будут на стороне Украины. Зеленский в свою очередь сказал, что его страна уже становится менее зависимой от финансовой помощи, и заявил о своем желании обсудить с Байденом интеграцию Украины в Евросоюз.

В рамках нового пакета помощи Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украине также доставят вспомогательное оборудование и патроны для стрелкового оружия. В пакет помощи вошли обучение, доставка оружия и сервисные услуги.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы убедить американских политиков одобрить очередной транш помощи для Украины. В ходе визита у него состоялась встреча с Джо Байденом. Это был третий приезд Зеленского в США за год. Речь Зеленского расценили как «старый хлам». 

Однако эти средства станут для Киева последними, так как американские конгрессмены намерены пустить финансирование на решение вопросов с защитой южных границ США. 

Экспертное мнение и аналитика
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